Tra circa due settimane Apple dovrebbe presentare i tanto attesi nuovi iPhone 11. Sono mesi oramai che si parla dei nuovi melafonini. Fin da subito è stato chiaro che i dispositivi avrebbero montato una nuova fotocamera. Il design mostrato fino ad ora risulta essere molto simile a quello dei precedenti modelli. Ciò che abbiamo visto, però, potrebbe non rappresentare la realtà.

Ebbene sì, nelle scorse ore un analista ha messo in subbuglio Twitter per un’affermazione alquanto spiazzante sui melafonini. Pare, infatti, che i nuovi iPhone 11 non siano quelli che abbiamo visto fino ad ora nei render. Nessuna foto è stata mostrata, tuttavia, sono stati rilasciati alcuni piccoli dettagli in merito. Scopriamo di cosa si tratta.

iPhone 11 potrebbe sorprendere tutti i fan Apple

Accade molto spesso che i leak non rispettino la realtà. E’ su questo che ha giocato un noto analista russo. Questo, abbastanza famoso su Twitter ha dichiarato che i nuovi iPhone 11 non saranno come quelli che abbiamo visto fino ad ora in tantissimi render e mock-up. Pare, infatti, che il design dei nuovi dispositivi cambierà sensibilmente. Stando a quanto detto dall’uomo, questo sarà simile al Moto Z4. Anche Ben Jeskin è entrato nella discussione rispondendo al tweet con una foto degli iPhone 11 come li abbiamo visti fino ad ora. L’analista ha ribattuto dicendo che non saranno così.

Parlando delle novità riguardanti il design dei nuovi iPhone 11, l’analista dichiara che ci saranno delle interessanti sorprese. Non sappiamo a cosa faccia riferimento. Ciò che è certo è che il tweet ha messo la pulce nell’orecchio a molti. Ci sarà davvero una sorpresa quest’anno?. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.