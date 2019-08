Non è la prima volta che parliamo di cimeli di Steve Jobs all’asta. Ogni tanto qualcuno si rende conto di avere un vero e proprio tesoro tra le mani e decide di metterlo in vendita. Tutto ciò che ha avuto a che fare con il mitico fondatore di Apple ha un prezzo molto elevato. Nelle scorse ore, è stata annunciata un’asta che avrà come protagonista un oggetto autografato dal mitico Steve Jobs.

Apple vanta milioni di fan sparsi per tutto il mondo. Tra questi ve n’è una piccola parte che pagherebbe una vera e propria fortuna per portarsi a casa qualcosa di davvero unico appartenuto al mitico CEO di Apple. Chi vincerà l’esclusiva asta che si terrà tra pochi giorni?

Apple: poster di Toy Story autografato da Steve Jobs all’asta

Ebbene sì, risulta essere un semplice poster di Toy Story, quello che sarà messo all’asta tra pochi giorni con un prezzo di partenza di 25 mila dollari. Parliamo di una cifra già molto alta che sicuramente salirà vertiginosamente. Il poster mostra la classica firma del fondatore di Apple tra i personaggi del film e il logo della Pixar. Ricordiamo che i poster di Toy Story autografati da Steve Jobs risultano essere davvero pochissimi, si possono contare sulle dita di una mano.

Parliamo di un cimelio che qualsiasi fan della mela morsicata vorrebbe avere nella sua collezione. Peccato, però, che il prezzo non sia propriamente alla portata di tutti. Chi sarà il fortunato che spenderà una barca di soldi per portarsi a casa il rarissimo poster? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.