L’azienda della mela morsicata, Apple, ha deciso di sorprendere tutti nelle scorse ore con il lancio della prima beta di iOS 13.1 per gli sviluppatori. Parliamo di una mossa mai fatta dal colosso di Cupertino. La casa, infatti, non ha mai lanciato beta di aggiornamenti successivi a quelli che ancora devono essere rilasciati. Come mai iOS 13.1 è comparso prima del previsto?

Apple sta radicalmente cambiando. Ciò è visibile nelle scelte che fa giorno dopo giorno. Il nuovo iOS 13.1 arriva come un fulmine a ciel sereno. In molti hanno pensato che si trattasse di un semplice errore da parte dell’azienda con la denominazione della release. Apple, però, non ha detto nulla in merito. Si tratta a tutti gli effetti di iOS 13.1.

Apple: ecco le novità della prima beta di iOS 13.1

Come volevasi dimostrare, la beta 1 di iOS 13 porta con sé numerose novità. La maggior parte di questi riguarda solo il design di alcune schermate e comandi. Tuttavia, sembra che siano state risolte anche molte problematiche presenti sulle versioni precedenti di iOS 13. Ciò che vediamo fino ad ora è ancora provvisorio, Cupertino potrebbe apportare ulteriori modifiche prima del rilascio ufficiale al pubblico.

Ricordiamo che l’update è stato reso disponibile esclusivamente per gli sviluppatori. Al momento non ci sono notizie in merito ad un possibile download anche da parte di coloro che sono iscritti al programma di beta testing. Considerando il cambio di programma di Cupertino con la denominazione, non sappiamo se questo aggiornamento verrà reso disponibile anche per i tester pubblici. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.