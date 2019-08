Abbiamo assistito spesso a collaborazioni esclusive tra il noto battle royale di Epic Games, Fortnite e diverse aziende. Nelle scorse ore, la casa di Fortnite ha rilasciato un importante aggiornamento (update 10.20) del suo videogioco. All’interno di questo, diversi dettagli dell’arrivo di una nuova possibile collaborazione. Di cosa si tratterà questa volta?

Ebbene sì, il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi non smette mai di sorprendere. Potrebbe arrivare, infatti, per la prima volta una collaborazione tra Fortnite e un film horror. Stiamo parlando, ovviamente, del tanto atteso sequel di IT che debutterà nelle sale il prossimo 5 settembre. Una collaborazione di questo tipo sarebbe apprezzata da molti.

Fortnite X IT: ecco i primi dettagli della collaborazione

Quando si parla di svelare dettagli in anticipo riguardo a cosa accadrà nel noto battle royale, i dataminer fanno sempre un ottimo lavoro. Nelle scorse ore, una serie di leaker hanno svelato parti di codice contenute nell’ultimo aggiornamento 10.20 riguardanti una possibile collaborazione tra Epic Games e la casa di IT. E’ stato trovato un primo file audio e un file riguardante un palloncino. Non ci sono dubbi che ciò centri con l’arrivo nelle sale del nuovo capitolo di IT.

Al momento, non abbiamo molti altri dettagli in merito al crossover che si terrà all’interno del gioco. Non sappiamo neppure se ci saranno particolari sfide correlate all’evento. Ciò che è certo è che scopriremo qualcosa la settimana prossima, quando il film uscirà ufficialmente nelle sale. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.