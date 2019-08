“Mindar” un robot umanoide, sta predicando la saggezza in Giappone. Mentre l’interesse per la religione diminuisce in tutto il mondo , i leader religiosi cercano nuove strade per il proselitismo. Era da circa un decennio che in Giappone i sacerdoti buddisti percepivano che le loro antiche tradizioni rischiavano di scomparire. Per ribaltare questa situazione, un tempio di Kyoto ha optato per per un nuovo programma per la divulgazione, avvalendosi di una nuova tecnologia.

E così che è nato “Mindar”, un prete robotico androgino per lo più in alluminio che fa discorsi elementari, concepiti per stimolare l’interesse per gli insegnamenti buddisti. Alto più di 1,80 metri con i suoi 70 chili, Mindar predica all’interno del tempio di Kodaiji, un tempio antico di 400 anni. Mindar non è programmato per interagire con i fedeli, non essendo dotato di algoritmi di apprendimento automatico. I progettisti sperano che un giorno l’intelligenza artificiale avanzi al punto da poter fornire al robot una certa autonomia.