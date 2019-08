Al di là dei gusti personali, ciò che è innegabile è che gli iPhone siano considerati da sempre telefoni di ottima qualità per le loro caratteristiche che ne agevolano l’utilizzo in qualsiasi condizione. Tra queste, una delle principali è di essere dotati dei più veloci e convenienti metodi di pagamento.

Nel settore dell’intrattenimento online, ciò rappresenta un indubbio vantaggio per i gamers che ricercano il divertimento in modo facile e veloce, senza dover perder troppo tempo per effettuare le varie transazioni. Grazie anche alla presenza del sistema di pagamento touch ID, attraverso l’impronta digitale collegata direttamente alla carta di credito, è possibile ricaricare il proprio account in maniera pressoché istantanea e sicura. Per fare ciò è necessario che il sito sia abilitato ad Apple Pay, un metodo di pagamento non molto diffuso. Pochi sono i licenziatari in grado di offrire questo servizio e garantire il massimo grado di interazione con un iPhone.

In aggiunta, questo tipo di smartphone è dotato di una grafica e un audio spettacolari e non stupisce quindi come tanti gamers scelgano questo prodotto per divertirsi online. Tra i giochi più valorizzati dai dispositivi Apple, spiccano quelli sui casinò online, che sfoggiano una grafica accattivante specialmente per quanto riguarda, ad esempio, le slot machine, le quali devono necessariamente puntare sulla componente estetica per “far breccia” sui giocatori e catturare la loro attenzione. Grafica e design possono colpire il giocatore tanto da coinvolgerlo e farlo divertire a lungo, ma ciò si traduce anche in sessioni di gioco talvolta anche molto lunghe che possono intaccare la durata della batteria dei dispositivi.

Ed è proprio sulla durata della batteria e sui vari consumi che si sono soffermati gli esperti di casa Apple discutendone durante la conferenza annuale WWDC 2019. Facendo una breve panoramica dei vari argomenti toccati, i punti più salienti del keynote durato circa 2 ore hanno riguardato: