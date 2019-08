Negli scorsi giorni si è aperto un acceso dibattito riguardante il design dei nuovi melafonini. Un analista russo, infatti, ha affermato con sicurezza che l’estetica dei nuovi iPhone 11 non sarebbe stata come quella vista fino ad ora nei numerosi render. La notizia, però, è stata subito smentita da un noto produttore di cover. I nuovi smartphone Apple saranno proprio come li abbiamo visti nei render.

Parliamo spesso dei produttori di cover che anticipano il design dei nuovi smartphone della mela morsicata. Per iPhone 11, le proposte sono davvero molto varie. Nelle scorse ore, un noto produttore di cover ha deciso di mettere in vendita le custodie per i dispositivi ancora non annunciati. Ciò può voler dire solo una cosa, l’azienda è sicura del fatto suo.

Apple: pochi cambiamenti estetici per i nuovi iPhone 11

I nuovi iPhone 11 avranno davvero poche novità estetiche. L’unica differenza che si noterà a vista d’occhio riguarderà la fotocamera. Il noto produttore di cover Totallee ha da poche ore avviato la vendita delle prime cover per i tre smartphone di Cupertino in uscita a settembre. Il design del melafonino mostrato riprende quello già visto tantissime volte nei render pubblicati negli scorsi mesi. I dubbi sono sempre meno, iPhone 11 sarà così.

Totallee sembra essere sicura di ciò che ha fatto. Pare, infatti, che questa abbia dichiarato di aver sempre azzeccato perfettamente il design dei melafonini ancora prima della loro uscita. E’ dal 2013 che l’azienda mette in vendita le cover per i dispositivi prima della loro presentazione ufficiale. Fino ad ora non ha mai sbagliato un colpo. Accadrà lo stesso anche quest’anno? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.