Epic Games sta per lanciare un nuovo pacchetto di Fortnite. Per molti, ciò non è una novità. Sono mesi, infatti, che il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi ha deciso di intensificare la produzione di pacchetti di Skin sui suoi store. La casa ha capito che questi risultano essere una vera e propria miniera d’oro. Nelle scorse ore, sono stati svelati i dettagli del pacchetto in uscita a breve.

Ebbene sì, Epic Games si è data alla pazza gioia con i bundle di Fortnite. Se inizialmente esistevano solamente gli Starter Pack, ora abbiamo almeno 3 tipologie di pacchetti per stagione. Tutti possono essere acquistati solamente con denaro reale attraverso i vari store ufficiali. Un nuovo pacchetto di leggende è in arrivo nel battle royale. Scopriamo i primi dettagli.

Fortnite: in arrivo un pacchetto di leggende oscure

Ai dataminer non sfugge proprio nulla. Nelle scorse ore, un noto leaker di Fortnite ha scovato all’interno dell’aggiornamento 10.20 dei dettagli in merito ad un nuovo pacchetto in arrivo negli store. Pare che si tratti dell’oramai consueto pacchetto di leggende. Sembra che il tema sarà nuovamente l’oscurità. Al momento non sono trapelate foto dei tre costumi, tuttavia sappiamo di chi si tratterà. Le tre Skin saranno il cavaliere rosso oscuro, Jonesy oscuro e Wild Card oscuro. Al momento è stato reso noto solamente un dorso decorativo, scudo oscuro, e un piccone oscuro.

E’ probabile che alcuni dettagli verranno aggiunti dopo il rilascio dell’aggiornamento 10.30 che avverrà nelle prossime settimane. Il prezzo del pacchetto si aggirerà intorno ai 25 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.