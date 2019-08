L’azienda della mela morsicata, Apple, sta dando sempre più importanza ai suoi clienti. Uno dei punti di forza su cui l’azienda batte da molto tempo è la creatività. Il nuovo spot presentato nelle scorse ore è un inno ad essere unici e creativi. Scopriamo i dettagli della nuova, interessante pubblicità degli AirPods pensata per la Corea.

Ebbene sì, creatività al primo posto per la casa della mela morsicata. Lo spot rilasciato nelle scorse ore in Corea per promuovere gli AirPods ha in primo piano case e sticker per i famosi auricolari wireless Apple. Al momento, l’azienda non vende nulla di questo tipo. Che una gamma di accessori per AirPods sia in programma?

Apple e la personalizzazione dei suoi prodotti

Il colosso della mela morsicata è sempre stato favorevole a rendere i prodotti unici. Da tempo, infatti, questa propone l’incisione laser gratuita su una grossa gamma di prodotti. Gli auricolari AirPods sono uno dei prodotti più personalizzabili mai presentati dalla casa. Nel corso dei mesi, infatti, sono comparse online milioni di case e stickers di tutte le forme. Questo altro non è che un modo per rendere personali i propri prodotti. Ad Apple piace questa idea ed ha addirittura deciso di farne uno spot.

Al momento, la pubblicità e disponibile solamente in Corea. Ci sono buone possibilità, però, che questa venga pubblicata anche sui canali Apple di altre regioni. Perchè no? l’azienda potrebbe addirittura lanciare una gamma di accessori per i suoi famosi auricolari. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.