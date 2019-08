Il colosso della mela morsicata, Apple, sta mettendo a punto le ultime cose prima della presentazione dei suoi nuovi melafonini. Nelle scorse ore, la casa ha iniziato ad inviare i primi inviti per il suo consueto Keynote di settembre. Sarà durante l’evento che l’azienda svelerà i tre nuovi melafonini del 2019. Quali saranno le loro caratteristiche?

Non c’erano dubbi, sono settimane che gli analisti parlano della data di presentazione ufficiale dei nuovi prodotti della mela morsicata. Tutti optavano per il prossimo 10 settembre e così è stato. Nelle scorse ore, Apple ha ufficializzato il tutto, l’evento si terrà proprio in quel giorno. Cosa dobbiamo aspettarci dall’evento più atteso dell’anno?

Apple: il Keynote di settembre potrebbe riservarci qualche sorpresa

Come al solito, Apple ha deciso di agire a sorpresa. Gli inviti rilasciati nelle scorse ore mostrano il logo Apple in diversi colori. Lo slogan dell’invito è “By innovation only”. Dobbiamo aspettarci qualcosa di davvero innovativo. L’azienda parla di iPhone 11 o di un altro prodotto? Purtroppo, al momento non possiamo saperlo. Cupertino nasconde sempre un indizio di ciò che presenterà nei suoi inviti. La mela colorata cosa nasconde? Saranno forse i colori dei nuovi iPhone XR? O c’è dell’altro?

Ricordiamo che i nuovi melafonini avranno in design molto simile a quello dei predecessori. Le novità riguarderanno le caratteristiche tecniche. Il punto di forza, invece, risiederà in una rivoluzionario fotocamera posteriore. Non ci resta che aspettare il prossimo 10 settembre, ore 19:30 italiane per assistete al mitico evento presso lo Steve Jobs Theater. Sicuramente Apple ci sorprenderà.