Per quanto riguarda il settore salute, gli assistenti virtuali diventeranno sempre più comuni, monitorando lo stato di salute di una persona per tutta la vita così da tradurre sintomi e condizioni in qualsiasi lingua. La stampa 3D su larga scala di organi vitali offrirà poi sostituzioni istantanee a chi ne ha bisogno e gli insetti saranno diventati una fonte proteica chiave, afferma il rapporto, con cucine del futuro dotate di strumenti utili alla crescita e la raccolta di insetti.

De Rojas ha dichiarato in proposito: “I prossimi 50 anni porteranno i più radicali cambiamenti tecnologici e innovazioni che abbiamo mai visto. La rivoluzione digitale, proprio come quella industriale di 250 anni fa, sta sfidando tutte le nostre convinzioni su come condurre le nostre vite future“. Tanya Weller, direttore di Samsung Showcase KX, ha dichiarato: “Cinquant’anni fa non avremmo mai potuto prevedere tali cambiamenti nel modo di vivere, lavorare, viaggiare e mangiare. Samsung è sempre stata un’azienda orientata al futuro, esistiamo per creare innovazioni guidate dall’uomo che sfidano gli ostacoli al progresso e come marchio, non si tratta solo di realizzare prodotti che guardano al futuro, ma vogliamo aiutare le persone a preparare il futuro in modo sostenibile“.