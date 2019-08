Il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di mettere in campo una nuova collaborazione di Fortnite con un’altro videogioco. Parliamo del famoso Borderlands 3. La collaborazione è arrivata completamente a sorpresa come un fulmine a ciel sereno. A corredare il tutto, anche una serie di sfide esclusive di cui vi andremo a parlare oggi.

Non è la prima volta che Epic Games intavola una collaborazione a sorpresa corredata da una serie di sfide esclusive. Le nuove sfide rilasciate in occasione della collaborazione con gli sviluppatori di Borderlands 3 faranno guadagnare ai videogiocatori una bellissima Skin armi, due spray, un banner e molta esperienza. Scopriamole nel dettaglio.

Fortnite: scopriamo le sfide a tempo limitato “Benvenuto a Pandora”

Le sfide messe in campo dalla casa di Fortnite per la collaborazione con Borderlands 3 sono ben 6 e resteranno nel gioco fino al prossimo 9 settembre. Qui di seguito andremo a riportarle tutte:

1) Raccogli denaro da forzieri e avversari in Pandora. 2) Elimina nemici a Pandora. 3) Cerca forzieri a Pandora. 4) Trova l’occhio mancante di Claptrap e riportaglielo. 5) Ottieni scudi a Pandora. 6) Cerca simboli magazzino diversi.

Ricordiamo che per l’occasione, Epic Games ha aggiunto una nuova zona all’interno della mappa del battle royale. All’interno di essa ci sono particolari regole ispirare al noto gioco. Non è finita qui, all’interno dello store è stata aggiunta una Skin Epica prodotta in esclusiva per l’occasione. Si tratta di una Skin molto particolare che sicuramente diventerà molto rara con il passare del tempo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.