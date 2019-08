Le banane sono uno dei frutti più apprezzati al mondo. Sono altamente nutrienti, hanno un sapore dolce e servono come ingrediente principale in molte ricette. Le banane sono anche usate per preparare un infuso rilassante. L’infuso di banana, ha interessanti valori nutrizionali e benefici per la salute. Quest’infuso viene preparato facendo bollire un’intera banana in acqua calda, quindi rimuovendola e bevendo il liquido rimanente.

La maggior parte delle persone beve l’infuso di banana con un pizzico di cannella o miele per migliorarne il sapore. E noto ed apprezzato comunemente per aiutare il sonno. Le informazioni nutrizionali sono simili a quelle delle banane fresche. Poiché si utilizza banane intere e acqua, probabilmente contiene alcuni nutrienti idrosolubili presenti nelle banane, come vitamina B6, potassio, magnesio, manganese e rame.

La maggior parte delle persone elimina la banana dopo la preparazione dell’infuso, riducendone drasticamente le calorie. Sebbene la macerazione delle banane rilasci alcuni nutrienti come la vitamina C e il potassio, non sono comparabili a quando si mangia il frutto intero. Tempi di macerazione più lunghi potrebbero aumentare la concentrazione di nutrienti. Inoltre, contiene un po ‘di vitamina B6, che aiuta a sostenere un sistema immunitario sano e lo sviluppo dei globuli rossi. Bere infuso di banana può offrire vari benefici per la salute

L’infuso di banana può prevenire i danni cellulari. Le banane sono naturalmente ricche di antiossidanti che possono aiutare a combattere i radicali liberi. Può prevenire il gonfiore, perchè è ricco di potassio, un minerale ed elettrolita che è importante per regolare l’equilibrio dei fluidi, la pressione sanguigna e le contrazioni muscolari. Può favorire il sonno grazie a tre nutrienti principali: potassio, magnesio e triptofano.