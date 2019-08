Non è la prima volta che parliamo di Nike e delle sue invenzioni tecnologiche innovative. L’azienda sportiva, infatti, risulta essere una delle poche che risulta essere davvero interessata a coniugare l’abbigliamento sportivo con la tecnologia. Dopo avervi già parlato delle rivoluzionarie scarpe HyperAdapt che si allacciano da sole, arriva un nuovo modello. Di cosa si tratterà?

A Nike piace cimentarsi in imprese particolari di questo tipo. Già la precedente versione delle scarpe auto allaccianti è stata un vero e proprio successo. Non ci sono dubbi sul fatto che anche questo nuovo modello sarà molto apprezzato dagli utenti. Questa volta, però, parliamo delle iconiche Huarache.

Nike: ecco le nuove Huarache che si allacciano da sole

Le Nike Huarache risultano essere uno dei modelli iconici dell’azienda. E’ a ragione di ciò che la nota casa di abbigliamento sportivo ha deciso di scegliere loro per il nuovo modello di sneakers smart. Le innovative Nike Huarache auto allaccianti avranno la capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di piede e sport per raggiungere un confort mai visto prima d’ora. Da ora in poi, inoltre, potranno essere controllate anche tramite Apple Watch e Siri.

Al momento, Nike si è solo limitata a presentare il nuovo innovativo prodotto. Sappiamo già in anticipo che le scorte andranno a ruba. Le nuove sneakers saranno disponibili in tutti gli store a partire dal prossimo 13 settembre. Il loro costo sarà abbastanza elevato, 349 dollari. Il giusto prezzo da pagare per avere un qualcosa che sicuramente non si vede tutti i giorni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.