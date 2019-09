L’azienda della mela morsicata, Apple, svelerà tutti i dettagli in merito al prossimo melafonino il prossimo 10 settembre. Nel frattempo, molte delle caratteristiche della nuova gamma di iPhone sembrano essere trapelate. Nelle scorse ore è apparsa sul web la notizia di un nuovo cambio estetico riguardante il logo dell’azienda presente sul retro dei device. Di cosa si tratterà?

Ebbene sì, sembra proprio che il colosso di Cupertino abbia deciso di cambiare posizione all’iconico logo dell’azienda sul retro dei suoi smartphone. Pare, infatti, che la mela si sposterà giusto al centro del dispositivo. Ciò, a causa dell’arrivo del grosso bump per la fotocamera. Ma non è tutto, ci saranno anche altre modifiche.

Apple: sui nuovi melafonini scomparirà la dicitura “iPhone”

Ebbene sì, se da una parte il logo della mela verrà spostato più in basso, la denominazione “iPhone” presente nella parte inferiore del dispositivo scomparirà definitivamente. Il retro dello smartphone apparirà più pulito che mai. Ciò, ovviamente, contribuirà a rendere il design del dispositivo decisamente più elegante. D’altro canto, i nostalgici non apprezzeranno molto la scelta fatta da Cupertino. Ovviamente, quanto detto è frutto di rumors. Non sappiamo se i reali smartphone avranno veramente queste caratteristiche. Bisognerà aspettare la presentazione ufficiale.

Ricordiamo che i tre nuovi melafonini di Cupertino verranno presentati il 10 settembre. Il loro lancio ufficiale sul mercato dovrebbe ricadere il prossimo 20 settembre. L’azienda ha già inviato gli inviti per l’evento. Come al solito, questa ci sorprenderà con qualche trovata intelligente. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.