Asteroid 6478 Gault ha assunto uno strano aspetto. Ha formato due code lunghe, sottili e simili a una cometa e, ancora più stranamente, ha cambiato colore dal rosso al blu. La coda più lunga si estende per oltre 800.000 chilometri ed è larga circa 4.800 chilometri. La coda più corta è lunga circa un quarto.

“È la prima volta che gli scienziati osservano un asteroide che cambia colore, in tempo reale”, ha dichiarato il Massachusetts Institute of Technology in un comunicato stampa. L’astronomo Michael Marsset ha definito il fenomeno “una grande sorpresa”, dicendo: “Pensiamo che stiamo assistendo all’autodistruzione dell’asteroide che perde lo strato superficiale rossastro, per mostrare gli strati sottostanti di colore blu”.

La prima coda è stata avvistata il 5 gennaio 2019; la secondo a metà gennaio. Un’analisi di entrambe le code suggerisce che i due rilasci di polvere si sono verificati intorno al 28 ottobre e al 30 dicembre 2018. Gli astronomi non hanno potuto assistere alla camaleontica trasformazione dell’asteroide ad occhio nudo, ma soltanto attraverso le immagini ad infrarosso del potente telescopio spaziale Hubble.

L’asteroide si trova a 344 milioni di chilometri dal Sole, tra le orbite di Marte e Giove. È stato sui radar degli astronomi da quando è stato scoperto per la prima volta nel 1988, ma non si è mai distinto fino a poco tempo fa. Uno sguardo più ravvicinato ad Asteroid 6478 Gault ha dimostrano che l’asteroide sta cominciando a sfaldarsi soffiando via gli strati esterni.

Gli astronomi pensano che il piccolo asteroide, largo solo 4 chilometri, si stia disintegrando a causa dei sottili effetti a lungo termine della luce solare, che hanno accelerato lentamente la sua rotazione fino a quando non ha iniziato a perdere materiale. Asteroid 6478 Gault potrebbe non durare a lungo in questo universo. La NASA ha affermato che l’autodistruzione potrebbe essere iniziata più di 100 milioni di anni fa. Se finisce per disintegrarsi, almeno sarà uscito di scena con stile.