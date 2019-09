HoloLens 2 potrebbe essere in vendita a partire da Settembre

La seconda generazione di HoloLens, presentata per la prima volta al Mobile World Congress all’inizio di quest’anno a Barcellona, ​​ha ancora una data di uscita definitiva, anche se sembra cambiare molto presto.Secondo quanto riferito da Reuters, il vicepresidente esecutivo di Microsoft Harry Shum è salito sul palco alla Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale di Shanghai, affermando che HoloLens 2 sarà in vendita a Settembre.

HoloLens 2 arriva a Settembre

Quando è stato chiesto di chiarire l’annuncio di lancio di Shum, Microsoft ha rilasciato questa dichiarazione a diversi punti vendita, tra cui Engadget e Tech Radar:

“Come annunciato a febbraio, Microsoft HoloLens 2 inizierà la spedizione entro la fine dell’anno. Abbiamo iniziato a raccogliere manifestazioni di interesse per i preordini di HoloLens 2 e, nell’ambito della nostra pratica standard per la raccolta di feedback, abbiamo condiviso prototipi quasi finali con alcuni clienti, ma non abbiamo annunciato una data per la disponibilità generale.”

La seconda cuffia AR stand alone vanta alcuni importanti aggiornamenti rispetto all’originale, sebbene apporti molto più di un semplice FOV più grande. Ha una migliore ergonomia, un migliore tracciamento della mano, una migliore interazione con gli oggetti e include sia il tracciamento visivo che l’input vocale.

Al prezzo di $ 3,500, facendo tutto ciò a un prezzo leggermente superiore rispetto all’originale, che è stato lanciato a metà 2016 per $ 3.000. Ciò ovviamente pone entrambi gli auricolari ben fuori dalla portata dei consumatori, collocandoli esattamente nel regno del settore enterprise, anche se un lancio generale porterà senza dubbio HoloLens 2 nelle mani dei primi sviluppatori desiderosi di esplorare quali sono i vantaggi materiali dell’ultima AR della società l’auricolare porta al tavolo.