La dieta vegana non permette di assimilare un importante nutriente

Una nutrizionista ha affermato che nella dieta vegana non si riesce ad assimilare un importante nutriente per il funzionamento efficace del nostro cervello.

Allontanarsi dalla dieta ricca di prodotti di origine animale, e seguire un regime alimentare come per esempio la tanto diffusa dieta vegana, potrebbe avere “conseguenze non intenzionali” per il consumo di colina, secondo un articolo della BMJ intitolato: “Potremmo trascurare una potenziale crisi di colina nel Regno Unito?”

La sostanza nutritiva essenziale è fondamentale per la salute del cervello, specialmente durante lo sviluppo fetale, e influenza anche la funzionalità epatica. Ma la quantità prodotta dal fegato non è sufficiente per soddisfare le esigenze del corpo umano e quindi deve essere ottenuta da fonti dietetiche e integrative. Le fonti primarie di colina dietetica si trovano in carne di manzo, uova, latticini, pesce e pollo. Quantità minori si possono trovare in noci, fagioli e verdure crocifere, come i broccoli.

Il nutriente che manca nella dieta vegana

La dott.ssa Emma Derbyshire, di Nutritional Insight, una società di consulenza specializzata in scienze nutrizionali e biomediche, ha affermato che il governo non è riuscito a raccomandare o monitorare i livelli di nutrienti. Scrivendo sulla rivista online BMJ Nutrition, Prevention & Health, ha dichiarato: ‘Dati gli importanti ruoli fisiologici della colina e l’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute, è discutibile il motivo per cui la colina è stata trascurata per così tanto tempo nel Regno Unito”.

La colina è attualmente esclusa dai database di composizione degli alimenti nel Regno Unito, dalle principali indagini dietetiche e dalle linee guida dietetiche. Il dott. Derbyshire ha affermato che è necessario fare di più per educare gli operatori sanitari e i consumatori sull’importanza di una dieta ricca di colina. Le strategie di integrazione dovrebbero essere prese in considerazione, specialmente durante la gravidanza, quando le prese di colina sono fondamentali per lo sviluppo del bambino. Ha aggiunto: “La crescente evidenza dell’importanza della colina rende essenziale che non continui a essere trascurata nel Regno Unito. “Questo è ora più importante che mai dato che le tendenze alimentari accelerate verso diete / veganismo a base vegetale potrebbero avere ulteriori conseguenze sull’assunzione / stato della colina”.