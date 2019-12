L’uscita dello Xiaomi Mi Band 5 è stata confermata entro fine 2020

Negli ultimi anni, un prodotto tecnologico che ha visto un enorme incremento del proprio mercato sono stati i wearable, i fitness tracker, dei particolari device, molto spesso utilizzati come orologi, che hanno tantissime funzioni utili, sia per chi pratica sport sia per chi non lo pratica.

Sono numerose le aziende che producono annualmente wearable, a varie fasce di prezzo. Senza dubbio, i wearable più costosi sono gli Apple Watch, che arrivano a sfiorare i 200 euro, mentre quelli con un miglior rapporto qualità-prezzo sono gli Xiaomi Mi Band, che hanno un enorme successo in tutto il mondo.

L’anno prossimo arriva lo Xiaomi Mi Band 5

Dopo il grande successo dei Mi Band versione tre e quattro, Huami, l’azienda responsabile della realizzazione del dispositivo per conto di Xiaomi, ha confermato, tramite il proprio CEO Huang Wang, di continuare la collaborazione con Xiaomi per produrre il nuovo dispositivo di questa linea di wearable, lo Xiaomi Mi Band 5, la cui data di uscita dovrebbe essere assicurata entro la fine del prossimo anno.

Ecco quanto riportato dal CEO di Huami in una recente intervista:

“Stiamo attualmente sviluppando la Mi Band 5 con Xiaomi. Non abbiamo un tempo stabilito per il lancio della nuova versione. Ma direi che abbiamo già iniziato a lavorare su Mi Band 5 e non ci vorrà molto tempo. Abbiamo appena lanciato la Mi Band 4 [a giugno, ndr], ma potenzialmente entro la fine del prossimo anno potremmo lanciare la Mi Band 5.”