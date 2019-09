Negli ultimi tempi, Apple sembra essere sempre più interessata alla sua gamma di portatili professionali. Dopo aver aggiornato l’intera gamma negli ultimi mesi, questa ha intenzione di fare ancora di più. Sono settimane, infatti, che si parla dell’arrivo di un nuovo rivoluzionario modello di MacBook Pro. Scopriamo i primi dettagli in merito.

Ebbene sì, sembra proprio che le conferme continuino ad aumentare. Apple lancerà a breve un nuovo MacBook Pro con rivoluzionario display da 16 pollici. Se all’inizio sembrava fantascienza, ora è quasi realtà. A confermarlo, diversi produttori vicini al colosso della mela morsicata. Quali saranno tutte le caratteristiche innovative del dispositivo?

Apple: i nuovi MacBook Pro 16” sostituiranno i 15”

Sembra che i nuovi portatili professionali del colosso di Cupertino verranno presentati ad ottobre insieme ai nuovi iPad. Stando a quanto dichiarato da alcuni analisti, questi monteranno i processori intel di nona generazioni più potenti mai rilasciati. Questi saranno gli stessi presenti anche sugli attuali modelli di MacBook Pro 15”. A ragione di ciò, con l’uscita dei nuovi 16”, i 15” verranno definitivamente rimossi dal mercato.

Eh già, i nuovi MacBook Pro saranno praticamente identici agli attuali modelli da 15 pollici. Le uniche cose che cambieranno saranno le cornici (più sottili) e la tastiera (a forbice). Non avrebbe senso mantenere ancora in piedi il modello da 15 pollici. Ricordiamo inoltre, che modifiche nel design di questo tipo sono previste anche per il modello da 13 pollici. Ciò, però, solamente nel 2020. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.