Il colosso della mela morsicata, Apple, ha da poche ore annunciato l’avvio di un nuovo programma di sostituzione gratuita per alcuni modelli di Apple Watch Series 2 e Series 3. Pare, infatti, che ci sia un particolare problema che affligge alcuni dispositivi di queste due serie. Di cosa si tratterà?

Non è la prima volta che la casa della mela morsicata si vede costretta a lanciare un programma di sostituzione gratuita per i suoi dispositivi. Questa volta è toccata ad una cerchia molto ristretta di Apple Watch. I possessori dei device difettati potranno recarsi in un qualsiasi store dell’azienda per ricevere la sostituzione gratuita del dispositivo, anche fuori garanzia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple: schermo crepato inspiegabilmente su alcuni Apple Watch

Ad essere incriminate, le versioni con cassa in alluminio delle serie 2 e 3. Pare che una piccolissima parte dei dispositivi abbia uno schermo difettoso. Questo, infatti, si crepa sul bordo fino a creare, in alcuni casi, un vero e proprio contorno. Un fenomeno di questo tipo non è di certo normale e Cupertino ha già dichiarato che provvederà a sostituire gratuitamente tutte le unità fallate. La garanzia per questo problema viene estesa a 3 anni dalla data di acquisto del dispositivo.

Non sono state rilasciate informazione in merito ai numeri di serie degli Apple Watch Series 2 e 3 difettati. Pare, infatti, che si tratti di modelli sparsi. Se notate il problema su uno dei vostro dispositivi non aspettate, basterà recarvi in un qualsiasi centro autorizzato per avere assistenza gratuita. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.