Il colosso della mela morsicata, Apple, presenterà presto la nuova gamma di iPhone. Sono mesi che i fan dell’azienda aspettano questo momento. Manca davvero pochissimo tempo alla verità. Quali sono le date da segnare sul calendario? Andiamo a scoprirle insieme in questo articolo.

Ogni anno Apple segue una sorta di rituale. Nonostante la casa non abbia ancora comunicato ufficialmente le date di lancio dei suoi dispositivi, risulta essere molto facile prevederle. Ricordiamo, infatti, che i prodotti di Cupertino debuttano solamente il venerdì. Ciò rende il lavoro decisamente più semplice. Ecco cosa ne pensano gli analisti a riguardo.

Apple: entro fine settembre vedremo i tre nuovi iPhone sul mercato

Quest’anno non ci saranno particolari ritardi sulle uscite dei tre dispositivi. I nuovi device dovrebbero debuttare tutti entro la fine del prossimo mese. Gli analisti si sono già fatti un’idea di quelle che saranno le date di preordine e di lancio dei tre melafonini. Gli smartphone verranno presentati ufficialmente il prossimo 10 settembre. Ciò, vorrà dire che i preordini di tutti e tre i modelli partiranno già il 13 settembre. Il debutto, invece, dovrebbe ricadere esattamente una settimana dopo, il 20 settembre. Questo schema riguarderà tutti e tre i modelli di iPhone 11 in uscita quest’anno.

Siamo di fronte al primo anno in cui tutti i nuovi melafonini dell’azienda usciranno contemporaneamente. Ciò metterà in difficoltà gli utenti più indecisi. Sicuramente, però, ci sarà qualche novità che indirizzerà i clienti da un parte o dall’altra. Scopriremo presto tutta la verità. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.