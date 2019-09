Il nuovo smartphone di punta di Huawei non sarà in grado di utilizzare app e servizi Google a causa di un divieto commerciale negli Stati Uniti. Si prevede infatti che Huawei lancerà la sua linea di smartphone Mate 30, dotati di tecnologia 5G, entro pochi mesi; si tratta della prima sessione di lancio di nuovi cellulari da parte della società cinese da quando sono state istituite le discusse restrizioni commerciali statunitensi. La società aveva infatti già annunciato di avere in cantiere un sistema operativo proprio, allo scopo di aggirare il divieto.

Google ha dichiarato che in base alle restrizioni statunitensi sul commercio con Huawei non sarebbe stato possibile estendere la disponibilità dei propri servizi sui dispositivi dell’azienda cinese; e infatti il nuovo Mate 30 non sarà in grado di supportare i servizi Google come Maps, YouTube, Pay, Photos o Play Store. La società cinese è stata inserita nella lista nera dal governo degli Stati Uniti a maggio a causa di timori relativi alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti alla luce dei presunti legami di Huawei con il governo cinese, cosa che Huawei ha categoricamente negato fin dall’inizio della spinosa polemica.