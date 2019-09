La tecnologia non ci salverà dal cambiamento climatico

Se la Repubblica Romana avesse compreso le condizioni che hanno causato il cambiamento climatico, avrebbero potuto facilmente fermarlo. Perché tutto ciò che devi fare per fermare il cambiamento climatico è smettere di usare combustibili fossili e piantare un numero enorme di alberi. Insieme, questi atti ridurrebbero il surplus di anidride carbonica prodotta dall’uomo che corrompe attualmente l’atmosfera e sta causando il caos sul nostro pianeta.

Quell’idea, che un’antica civiltà senza elettricità e nessun complesso tecnologico-industriale simile alla Silicon Valley potrebbe risolvere i cambiamenti climatici, potrebbe sembrare sacrosanta per gli imprenditori sofisticati e i loro lacchè giornalisti che investono in questo tipo di cose.

La tecnologia e il cambiamento climatico

Ma lo fa. Il cambiamento climatico è un problema politico con una soluzione politica. Al suo apice, la Repubblica Romana aveva un governo ben organizzato e rappresentativo capace di progetti di opere pubbliche su larga scala, come gli acquedotti romani o il vasto sistema stradale romano che si estendeva attraverso il Nord Africa e l’Europa meridionale. Se la cittadinanza esisterà nella politica, la repubblica potrebbe certamente organizzarsi per risolvere la crisi climatica.

Con una riorganizzazione della società e dell’industria, potremmo facilmente fare come i romani. Eppure la nostra civiltà è stata collettivamente ipnotizzata dall’industria tecnologica nel ritenere che tutto possa essere risolto con più gadget e più soldi lanciati nel settore tecnologico.

A causa della natura accattivante dei produttori di gadget della Silicon Valley, spesso vediamo questo quando accade di fronte a noi. Ma devi solo guardare altri settori che la Silicon Valley ha “innovato” per vedere i risultati.

Prendi Juicero, per esempio: uno spremiagrumi da $ 400 che comprime i pacchetti proprietari che potrebbero essere facilmente strizzati con la propria mano e non offre alcun miglioramento del mercato rispetto alla millenaria “tecnologia” spremiagrumi di agrumi. rendere i suoi utenti dipendenti dalle sue assurde e dispendiose sottoscrizioni di pacchetti di succo. Google ha investito centinaia di milioni in Juicero prima che fallisse. “Innovazione”, in effetti.

Oppure potresti prendere in considerazione un’altra “innovazione” della Silicon Valley come i social media, un elaborato sistema sociale digitale la cui funzione principale sembra farci appassionare a usarlo. Ha chiaramente dimostrato che gli esseri umani sono più narcisisti e meno felici. Ora, le società di social media stanno facendo una stretta di mano collettiva per elaborare strategie per annullare il danno.

Questo è il modo in cui la Silicon Valley risolve le cose, o meglio, finge di farlo: in primo luogo, inventando i problemi in primo luogo, quindi emettendo la propria “soluzione”. Non un modello che applicherei alla spinosa questione della sopravvivenza di tutta la vita sulla Terra. Ma la preoccupazione più urgente qui è che la tecnologia semplicemente non può risolvere i problemi che ha creato. Non dimenticare mai che 100 aziende sono responsabili del 71% di tutte le emissioni globali; o che i giganti della tecnologia sono tra i peggiori trasgressori quando si tratta di produrre beni usa e getta o di essere complici di un ciclo infinito di obsolescenza pianificata.