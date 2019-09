Con il lancio dei nuovi Apple Watch Series 5 e iPhone 11, Apple ha deciso di introdurre interessanti novità all’interno dei suoi store. A partire dal prossimo 20 settembre saranno disponibili all’interno degli store della mela morsicata ben due iniziative nuove, Apple Watch Studio e Quick Tips. In cosa consisteranno e quando arriveranno in Italia?

La casa della mela morsicata ha deciso di arricchire le possibilità che i negozi ufficiali danno ai propri utenti. Apple Watch Studio è la nuova iniziativa che permette di creare lo smartwatch di Cupertino dei propri sogni. Quick Tips, invece, sono sessioni veloci di Today at Apple volte agli acquirenti dei nuovi iPhone 11. Scopriamole nel dettaglio.

Apple Watch Studio: infinite possibilità di scelta

Ebbene sì, gli acquirenti dello smartwatch di Cupertino non dovranno più scegliere tra i modelli “pre assemblati”. Ci sarà una sezione dello store, anche online, dedicata alla scelta di un Apple Watch appropriato alle proprie esigenze. Si potrà scegliere tra qualsiasi cassa e qualsiasi cinturino disponibile per creare un prodotto unico. L’iniziativa è già disponibile all’interno dello store online americano. Non sappiamo, però, quando verrà reso disponibile anche in Italia.

Per quanto riguarda le sessioni veloci Quick Tips, queste saranno disponibili anche in Italia a partire dal prossimo 20 settembre, giorno di uscita di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Le lezioni avranno lo scopo di valorizzare le nuove caratteristiche dei device. Al momento, Apple Italia non ha dato delucidazioni in merito al lancio dell’iniziativa di personalizzazione degli orologi nel nostro paese. E’ probabile, però, che questa arriverà nei prossimi mesi. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.