La casa della mela morsicata, Apple, ha da poco presentato la sua nuova gamma di iPhone. Stiamo parlando dei tanto attesi modelli di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Insieme ad essi, come di consueto, l’azienda ha anche presentato la nuova collezione di accessori. Tra tutti, troviamo anche una nuova custodia per i top di gamma. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Anno dopo anno, gli accessori per iPhone acquisiscono sempre più importanza all’interno del catalogo dell’azienda. Quest’anno, la casa della mela morsicata ha voluto arricchire ancora di più il suo assortimento con il lancio di un nuovo modello di custodia. Da oggi, la cover ufficiale trasparente per iPhone arriva anche per i top di gamma.

Apple: le nuove custodie trasparenti disponibili per iPhone 11

Non è la prima volta che vediamo una custodia trasparente originale all’interno dello store della mela morsicata. La prima cover di questo tipo, infatti, è stata presentata qualche mese fa per iPhone XR. A quanto pare le vendite del prodotto sono state più che positive tant’è che l’azienda ha deciso di introdurre il prodotto anche per il top di gamma. La cover trasparente per iPhone 11 Pro permette di apprezzare per intero il design del dispositivo e allo stesso tempo di proteggerlo dalle cadute e dai graffi. La custodia è composta di materiali di alta qualità che impediscono l’ingiallimento con il passare del tempo.

Il prodotto è disponibile sia per iPhone 11 che per iPhone 11 Pro. Il prezzo di vendita per le differenti varianti è lo stesso, 45 euro. Un ottimo compromesso per chi vuole una custodia di qualità senza sacrificare il design e l’estetica del prodotto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.