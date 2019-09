Una chiavetta USB è uno di quei dispositivi che non può mancare nelle nostre tasche. Ma non tutte sono uguali. Con lo standard USB 3.0 completamente inserito nei dispositivi, quella generazione è un buon punto di partenza in termini di velocità di trasferimento dei dati.

Tuttavia, con la diffusione dell’USB-C, è comune chiedersi se valga la pena scommettere su una chiavetta USB con la porta classica o optare per una con USB-C. Quindi, scegliere modelli di memoria con USB-C e USB-A 3.0 per ottenere versatilità e funzionalità può essere molto utile.

BW-UPC1

Con lo stesso design della versione precedente ma notevolmente più compatto, la memoria di BlitzWolf ha una capacità di 32 e 64 GB – come l’accessorio provato da noi – per la memorizzazione di foto, video e file. La sua porta è USB 3.0.

Perché USB 3.0 o successivo?

La denominazione delle generazioni USB è alquanto confusa, sebbene questa guida di base per non impazzire con lo standard USB chiarisca tutto. Come anticipato nell’introduzione, si tratta della velocità di trasferimento dei dati. E, se vogliamo massimizzare la sua funzionalità, non è sufficiente puntare su modelli con una capacità accettabile che ci consenta di salvare fotografie di qualità, alcuni video e vari file, ma anche di leggerli e trasferirli moderatamente velocemente.

Questa è la nomenclatura che troviamo sul mercato:

– USB 1.1 (12 Mb/s);

– USB 2.0 (480 Mb/s);

– USB 3.0 (5 Gb/s): prima è diventato “USB 3.1 Gen 1”, ora è “USB 3.2 Gen 1”, chiamato anche “SuperSpeed ​​USB”;

– USB 3.1 (10 Gb/s): prima è diventato “USB 3.1 Gen 2”, ora è “USB 3.2 Gen 2”, chiamato anche “SuperSpeed ​​USB 10 Gbps”;

– USB 3.2 (20 Gb/s): diventa “USB 3.2 Gen 2×2”, chiamato anche “SuperSpeed ​​USB 20 Gbps”.

Ricorda che per sfruttare la velocità dello standard USB 3.0 o successivo è necessario che sia il dispositivo da collegare (in questo caso la memoria USB) sia la porta siano USB 3.0. Un indizio: di solito sono blu. In caso contrario, saremo limitati a quello con la velocità più bassa. Non è un problema, poiché l’USB ha una retrocompatibilità, quindi anche se non possiamo sfruttare appieno la massima velocità, possiamo usarlo senza preoccupazioni.

Perché USB-C

Dopo il formato USB permanente (USB-A) e il microUSB (USB-C), è arrivato il connettore USB Type-C, colloquialmente chiamato USB-C. Questo connettore è nato con l’ambiziosa premessa dell’evoluzione dell’USB offrendo maggiore versatilità.

Tra le sue principali risorse, il suo design reversibile e confortevole, il suo adattamento a diverse interfacce come Thunderbolt 3, USB 3.1 o il nuovo 3.2, DisplayPort, SuperMHL o HDMI. Per questo motivo, è comune trovarlo nelle apparecchiature informatiche. In alcuni casi come alcuni modelli di ultrabook, come le uniche porte. È presente anche su tablet e smartphone, per utilizzarlo come dispositivo di archiviazione e trasmissione di file per diversi gadget.