La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di fare una sorpresa a tutti gli utenti possessori del battle pass della Stagione X di Fortnite. Sono state rilasciate a sorpresa delle particolari sfide che, se completate, regaleranno una Skin leggendaria ai videogiocatori. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come ben saprete, Epic Games ha deciso di cambiare la meccanica delle sfide con la nuova Stagione X. La classica sfida della Skin misteriosa presente ad ogni stagione è stata sostituita da una serie di sfide a tempo limitato. In questo articolo andiamo a svelarle una ad una.

Fortnite: ecco tutte le sfide Ascesa Stellare

Le sfide Ascesa Stellare sono state rilasciate nelle scorse ore dall’azienda del fenomeno videoludico. Si è trattata di una vera e propria sorpresa. Le sfide saranno 7 in totale e bisognerà completarle tutte per aggiudicarsi la nuova Skin Leggendaria, “The Scientist”. Qui di seguito andiamo ad elencare tutte e sette le sfide:

1) Distruggi 10 strutture con Junk Rifts. 2) Visita tre diverse Zone Fenditura in un singolo match. 3) Elimina 7 nemici in Zone Fenditura. 4) Cerca 7 tra casse e scatole di munizioni in Zone Fenditura. 5) Atterra in una Zona Fenditura e arriva tra i primi 10 in Solo, Duo o Squadre. 6) Consuma 4 differenti item con glitch. 7) Tocca un enorme cubo scintillante, entra nella fenditura di Sponde del saccheggio e cerca un punto di atterraggio sulla meteora.

Le ricompense per il completamente delle sfide saranno ben 50 stelle del pass battaglia, un dorso decorativo leggendario e una Skin leggendaria. Tutte e 7 le sfide saranno disponibili fino alla fine della Stagione X, il prossimo 30 settembre. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.