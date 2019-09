Passano gli anni e la storia continua a ripetersi, la guerra tra Samsung e Apple non smette mai di cessare. Nonostante le due aziende si siano più volte viste costrette a collaborare per la produzione di componenti, la rivalità fra le due è abbastanza evidente. Nelle scorse ore, l’azienda sudcoreana ha pubblicato un nuovo video frecciatina contro iPhone. Scopriamo di cosa si tratta.

Nel corso dei anni abbiamo assistito al lancio, sia da parte di Samsung che di Apple, di una serie di spot pubblicitari denigratori nei confronti degli smartphone dell’azienda concorrente. Era un po’ di tempo che, però, non ne vedevamo uno da parte di Samsung. Quale miglior momento per il lancio di uno spot di questo tipo se non quello della settimana prima del lancio dei nuovi melafonini?

Samsung: valorizzare il nuovo Note 10 sminuendo iPhone

Lo spot frecciatina della casa sudcoreana ha fatto il giro del web in poche ore. Questo mostra due utenti alle prese con la registrazione di un video per una proposta di matrimonio. Nello spot si fa notare come il nuovo smartphone Samsung abbia la possibilità di creare un effetto di sfumatura dello sfondo in diretta. Una caratteristica di questo tipo non è ancora disponibile sugli smartphone Apple. Si tratta di una piccola frecciatina che però sembra essere stata davvero di impatto.

E’ inevitabile pensare che l’azienda abbia deciso di lanciare lo spot ora per cercare di scoraggiare gli utenti ad acquistare i nuovi melafonini della mela morsicata. Samsung sarà riuscita nel suo scopo? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.