L’azienda della mela morsicata, Apple, ha presentato pochi giorni fa un nuovo modello entry level di iPad. Era un po’ di tempo che i fan dell’azienda chiedevano un upgrade della gamma. Questo, è arrivato a sorpresa nel corso dell’evento del 12 settembre dedicato ad iPhone. Il dispositivo uscirà ufficialmente il 30 settembre. Intanto i preordini sono partiti anche su Amazon.

Cupertino non ha dato molte informazioni in merito alle disponibilità del nuovo iPad entry level durante il suo keynote della settimana scorsa. Tuttavia, in questi giorni sono iniziate a comparire sul web le prime tracce del dispositivo. Andiamo a scoprire i dettagli in merito.

Apple: Amazon pronto a spedire i nuovi iPad 10.2

Il nuovo iPad entry level non introduce grosse novità rispetto alla precedente generazione di tablet della mela morsicata. L’unica differenza sostanziale risulta essere il leggero upgrade delle dimensioni del display. Si passa, infatti, da 9,7 pollici a 10.2 pollici. Per quanto riguarda le caratteristiche, invece, tutto rimane invariato. Il dispositivo viene proposto nei tagli da 32 Gb e 128 Gb e nella versione solo Wi-Fi e Wi-Fi + cellular. Il prezzo di partenza per la versione base è di 389 euro.

A partire da oggi è possibile prenotare tutte le varianti del nuovo tablet entry level anche su Amazon. Stiamo parlando di uno dei primi ad accettare prenotazioni per il nuovo iPad in uscita il prossimo settembre. Come al solito, Amazon non si smentisce mai. In quanti acquisteranno il nuovo economico tablet della mela morsicata? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.