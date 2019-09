L’azienda della mela morsicata, Apple, lancerà a breve sul mercato i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro. I preordini dei dispositivi sono stati avviati già da molte aziende. Questi, hanno permesso di fare una stima di quella che sarà la richiesta dei nuovi smartphone del colosso di Cupertino. Ming Chi Kuo ha deciso di dire la sua a riguardo. Scopriamo le parole dell’analista.

Ming Chi Kuo risulta essere il più famoso analista quando si parla dei prodotti della mela morsicata. Questo ha pensato bene di analizzare i dati dei preordini effettuati sullo store ufficiale della mela morsicata per fare una stima delle richieste dei nuovi device. L’analista si è dovuto ricredere in merito a quanto pensava qualche tempo fa, gli iPhone 11 venderanno di più dei modelli dello scorso anno.

Apple: gli iPhone del 2019 faranno un vero e proprio botto

Ebbene sì, pare che quest’anno la situazione vendite di iPhone sia stata decisamente più rosea. Dando un occhio alle pagine di preorder dei nuovi dispositivi, possiamo vedere quanto questi siano stati molto richiesti. Sembra che la situazione interessi un po’ tutto il mondo. Anche in Cina, dove iPhone XS e XR avevano venduto pochissimo, c’è stata una grossa richiesta dei nuovi melafonini. Nonostante il prezzo molto elevato, nella maggioranza dei paesi è iPhone 11 Pro ad essere preferito.

Tra tutte le varianti proposte, la colorazione verde notte sembra essere quella più preordinata per iPhone 11 Pro, mentre, lavanda risulta essere la più gettonata per iPhone 11. Considerando i dati emersi nelle scorse ore, Kuo si è visto costretto a rivedere le stime di vendita dei nuovi melafonini. Salgono, infatti, da 60/65 milioni a 70/75 milioni le unità previste per la vendita entro la fine dell’anno. Sarà davvero così? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.