La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, non si ferma nemmeno un secondo. Nelle scorse ore è stato annunciato l’arrivo di un nuovo pacchetto celebrativo di Fortnite dedicato a tutti gli iscritti Playstation Plus. Si tratta dell’ennesimo pacchetto celebrativo di questo tipo che l’azienda decide di rilasciare gratuitamente.

Tra tutti i videogiocatori di Fortnite, quelli iscritti al Playstation Plus risultano essere i più fortunati per quanto riguarda i regali offerti da Epic Games. Periodicamente, infatti, l’azienda propone pacchetti gratuiti di cosmetici e Skin da poter utilizzare all’interno della modalità battle royale del videogioco. L’annuncio del nuovo arriva da Playstation stessa. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Fortnite: ecco i contenuti del nuovo pacchetto celebrativo PS Plus

Questa volta il protagonista del pacchetto celebrativo che Epic Games ha deciso di lanciare in esclusiva per gli iscritti al Playstation Plus non sarà un costume, bensì un piccone e altri cosmetici. Il nuovo pack celebrativo, infatti, conterrà un piccone, una Skin armi, un’emoji e un banner. Il tutto sarà proposto, ovviamente, gratuitamente per tutti coloro che hanno un abbonamento Playstation Plus attivo.

Al momento, il pacchetto non è ancora disponibile sugli store ufficiali Playstation, tuttavia, questo verrà presto rilasciato in tutto il mondo. Si tratta solamente di poche. Ricordiamo che questi sono gli ultimi momenti, per aggiudicarsi il precedente pacchetto celebrativo (deltaplano più scia) se non l’avete ancora fatto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.