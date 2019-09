Una delle cose che ha attirato maggiormente l’attenzione al lancio di iPhone 11 è il nuovo set di fotocamere premium di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: i piccoli fori delle lenti sono disposti a forma di triangolo, mentre il LED e microfono sono in posizioni diverse. Questo tipo di raggruppamento ha infastidito molto quanti soffrono di tripofobia, ovvero proprio l’avversione a schemi come questo.

“Apple non ha pensato ci fosse gente con la tripofobia durante la realizzazione di iPhone 11 Pro. Non riesco a comprarlo“, commenta un utente Twitter. Mentre un’altra persona ha ricordato che anche altri dispositivi hanno un layout simile e che, in passato, non c’è stato così tanto rumore e fastidio in merito.

Il parere

Il dott. Geoff Cole, professore di psicologia all’Università dell’Essex, ha pubblicato il primo studio di questa condizione nel 2013. Ha confermato che il nuovo dispositivo potrebbe innescare la tripofobia a causa della struttura matematica dei fori. “La fotocamera ha le caratteristiche essenziali necessarie per provocare una risposta perché è composta da una serie di fori. Qualsiasi cosa può indurre la tripofobia fintanto che ha questo schema. Può essere qualsiasi cosa, dal cioccolato aerato, ai fori dei semi di loto o persino alle luci dei freni di una Peugeot 206“, afferma l’esperto.

Tutti abbiamo un certo grado di tripofobia e ciò che cambia è l’intensità. Alcune persone sperimentano persino reazioni estreme. Ci sono stati casi in cui le persone hanno vomitato o avuto prurito, avevano un aumento della frequenza cardiaca e dei tremori e hanno persino trascorso giorni senza poter andare a lavoro. “Può essere molto invalidante“, ha dichiarato il professor Arnold Wilkins, collega di Cole.

Da dove viene questa condizione?

Poco è stato detto sulla tripofobia prima della pubblicazione del dott. Cole nel 2013. Sostiene che, come altre fobie, molte persone iniziano a reagire a questa condizione assistendo al comportamento avverso di altri – simile ad altre paure irrazionali, come topi, scarafaggi e altri malesseri naturali. “Questo è lo stesso atteggiamento per la maggior parte delle fobie. Le persone non nascono con la paura per i topi, ragni o scarafaggi, ma possono assistere alla paura della madre o del padre mentre i bambini sono in fase di crescita e sviluppano efficacemente la fobia“.

La sua ricerca considera anche il fatto che stiamo affrontando un‘istintiva difesa dell’organismo, che nel corso degli anni ha sviluppato un allarme di pericolo con schemi simili in natura, come il polpo dagli anelli blu, uno degli esseri più velenosi, il più potente del mondo; e malattie e infezioni come il vaiolo e il morbillo.

Un’altra teoria prevede la difficoltà che il cervello potrebbe dover elaborare nei modelli matematici delle strutture di questi orifizi, costringendo un maggiore ossigenazione e consumo di energia. Certamente, la fobia umana per molte altre cose che non erano state precedentemente registrate come dannose aumenta solo nel corso dei decenni.

Cosa fare se provo un’estrema tripofobia?

Sebbene la tripofobia non sia riconosciuta ufficialmente perché non può essere diagnosticata, gli scienziati hanno scoperto che il 16% degli adulti partecipanti alla loro ricerca ha reagito con avversione a schemi ripetitivi, con reazioni fisiologiche come aumento del battito cardiaco e dei brividi, nausea e tremori.

“Vedere certe cose fa male. Lo vediamo nell’epilessia fotosensibile o quando i motivi delle strie inducono emicranie”, afferma Cole. Se ne soffriamo, è consigliabile evitare di guardare e calmarsi, fare un respiro profondo e cercare di non pensarci. Dopotutto, è un disagio che ha origine nella mente.