Molti alimenti comuni rovinano l’effetto anticancro dei pomodori

I ricercatori della Ohio State University hanno scoperto che il consumo di prodotti a base di pomodoro, come una salsa rossa o salsa, con determinati alimenti neutralizza l’effetto anticancro del frutto. I pomodori contengono una serie di composti che possono aiutare a proteggere la salute del cuore e ridurre il rischio di sviluppare il cancro, ma questi stessi composti possono “scomparire” se il prodotto a base di pomodoro viene consumato con un alimento ricco di ferro.

I pomodori e la sua proprietà anticancro

I pomodori contengono molti composti, uno dei quali è chiamato licopene, un carotenoide che conferisce ai pomodori il loro caratteristico colore rosso. Il consumo di licopene è stato collegato a una serie di potenziali benefici per la salute derivanti dalle ricerche precedenti, tra cui abbassamento del colesterolo, pressione sanguigna e rischio di cancro.

Mangiare pomodori per i loro potenziali benefici per la salute è fantastico … a meno che non ti capiti di mangiarli con molti alimenti comunemente disponibili ad alto contenuto di ferro, cioè. I ricercatori della Ohio State University hanno scoperto che i livelli di licopene nel sangue dei partecipanti che hanno consumato un frullato di estratto di pomodoro erano “significativamente più bassi” se consumavano anche un integratore di ferro.

Il ferro, ovviamente, è un supplemento essenziale; per questo motivo, molti prodotti alimentari sono arricchiti con i nutrienti, spesso inclusi i chicchi di cereali utilizzati per produrre alcuni tipi di pane e pasta. Alcuni prodotti alimentari non fortificati spesso consumati con i pomodori possono contenere anche elevate quantità di ferro, come la carne utilizzata per le polpette e gli spinaci per le insalate.

Il licopene si trova anche in molti altri alimenti vegetali, tra cui carote rosse, papaie e angurie, sebbene non tutti gli alimenti rosa e rossi contengano il carotenoide. Lo studio indica che se speri di beneficiare del licopene presente nei pomodori, dovresti consumare la frutta con altri alimenti a basso contenuto di ferro.