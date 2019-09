La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato finalmente un nuovo modello di iPad entry level. Questo, a differenza della precedente generazione, supporta anch’esso la mitica Smart Keyboard. L’accessorio, presentato per la prima volta con la prima generazione di iPad Pro, risulta essere ancora un vero portento. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di proporre un’interessante offerta sul prodotto. Di cosa si tratterà?

La Smart Keyboard per iPad è stata elogiata fin dal momento del suo debutto su iPad Pro. Cupertino, nel corso degli anni, ha cercato di integrarla su tutti i tablet. L’utilità del gadget è molto elevata, lo stesso vale, però, anche per il prezzo. L’offerta proposta da Amazon permette di superare questo grosso ostacolo. Scopriamo insieme la nuova promozione.

Amazon: Smart Keyboard per iPad 10.2 e 10.5 a soli 99 euro

La Smart Keyboard per iPad ha un costo decisamente elevato. Parliamo, infatti, di ben 179 euro di listino. Considerando il prezzo ridotto dei nuovi iPad, 389 euro, in molti potrebbero essere scoraggiati ad effettuare l’acquisto dell’accessorio. E’ in occasione di ciò che entra in soccorso Amazon. La casa ha deciso di proporre un’offerta appetitosa sul gadget di modo che questo sia più accessibile per tutte le tipologie di utenti. La Smart Keyboard per iPad viene proposta sul sito di e-commerce a 99 euro. Stiamo parlando di uno sconto che raggiunge quasi il 50%.

Ricordiamo che, come con tutte le offerte, si tratta di un’iniziativa a tempo limitato. Il prezzo del prodotto sul sito, infatti, potrebbe variare da un momento all’altro. Vi consigliamo di approfittare della promozione il prima possibile. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.