Mancano un paio di giorni al debutto ufficiale dei nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro di Apple nei negozi di tutto il mondo. Nel frattempo che gli utenti “normali” attendono impazientemente tale data per testare le funzionalità dei nuovi melafonini, c’è chi ha avuto modo di mettere le mani sui nuovi device in anteprima.

Come ogni anno, il colosso di Cupertino decide di selezionare una piccola parte di privilegiati, specialmente Youtuber, a cui donare in anteprima i nuovi melafonini. Nelle scorse ore, sono stati pubblicati online i primi unboxing dei nuovi device della casa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli delle confezioni e il suo contenuto.

Apple: confezione minimal per i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro

Nell’attesa che vengano pubblicate le prime recensioni complete dei nuovi device di Cupertino, ci soffermiamo su quelli che sono i primi unboxing comparsi online. Finalmente le confezioni dei nuovi prodotti sono note. Queste seguono la classica linea che contraddistingue Apple da anni. iPhone 11 mantiene il classico case con fondo bianco, al di sopra, un primo piano del retro del device copre quasi l’intera area. Discorso analogo per iPhone 11 Pro. L’unica cosa che cambia è il fondo, che in questo caso è nero.

L’interno delle confezioni rimane pressochè lo stesso rispetto a quello dei melafonini dello scorso anno. A cambiare è solamente il nuovo caricatore veloce dato in dotazione all’interno della confezione di iPhone 11 Pro. Beh che dire, Apple non si smentisce mai. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.