La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato qualche giorno fa il suo nuovo smartwatch. Parliamo, ovviamente, della Series 5 di Apple Watch. Questa porta in campo un insieme di piccole ma interessanti novità. Tralasciando l’always on display di cui vi abbiamo già ampiamente parlato, oggi, affrontiamo una problematica legata ad una nuova caratteristica presente sui dispositivi, la bussola.

Ebbene sì, il nuovo smartwatch della mela morsicata, Apple, presenta al suo interno una novità esclusiva, l’app bussola. Questa permetterà di sfruttare al massimo le potenzialità dell’orologio. Nelle scorse ore, però, Cupertino ha avvisato gli utenti di una problematica che potrebbe insorgere se si utilizza l’app con alcuni cinturini dello smartwatch. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Apple Watch Series 5: interferenza alla bussola dovuta ai magneti

Mancano pochissimi giorni al lancio ufficiale della nuova Series 5 degli orologi di Cupertino. In queste ore, Cupertino ha aggiunto una nota sul suo sito ufficiale riguardante una problematica che potrebbe insorgere con l’app bussola in alcune condizioni. Pare, infatti, che utilizzare cinturini contenenti magneti porti ad interferire con le funzionalità dell’applicazione. Non si tratta di un difetto di produzione, qualsiasi tipo di bussola risente delle interferenze dei magneti. Apple tiene solo a precisare che usando un cinturino contenente magneti si potrebbe incorrere in problemi.

I cinturini originali di cui Apple fa merito sono i loop in acciaio milanese, i loop sport, i loop in pelle e i cinturini modern. Non possiamo fare altro che aspettare l’uscita dei dispositivi per quantificare quanto la problematica sia rilevante. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.