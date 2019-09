La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento importante del suo noto battle royale. A sorpresa, questa ha pubblicato l’aggiornamento 10.31 di Fortnite. La release porta nel gioco una serie di interessanti novità. Tra tutte, anche l’arrivo di una nuova collaborazione per celebrare Batman.

Ebbene sì, pare che Epic Games abbia intavolato un’altra grossa collaborazione per il suo noto videogioco. A breve dovremmo veder sorgere all’interno del battle royale di Fortnite, la mitica Gotham City. Ma non è tutto, arriveranno anche delle sfide esclusive e delle Skin a tema. Scopriamo i primi dettagli a riguardo.

Fortnite: ecco i primi dettagli dell’evento dedicato a Batman

Sembra che Epic Games abbia in programma un grosso evento per i prossimi giorni. Nonostante l’azienda non ne abbia ancora confermato l’inizio, i dataminer sono stati in grado di darci molte informazioni a riguardo. Pinnacoli Pendenti si trasformerà nell’iconica Gotham City e comparirà in cielo il logo di Batman. A mettere la ciliegina sulla torta saranno una serie di sfide esclusive che garantiranno ricompense a tema a tutti gli utenti.

Stando ai dati di gioco, dovrebbero essere rilasciate anche tre Skin esclusive da acquistare all’interno del negozio oggetti. In particolare sembra che due saranno maschili e una femminile. In molti pensano che la Skin femminile sarà Catwoman. Ovviamente, però, si tratta solo di una supposizione. Per una conferma ufficiale bisognerà aspettare i prossimi giorni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.