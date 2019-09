Una birra al giorno potrebbe tenere a bada il diabete

Bere una pinta di birra o un bicchiere di vino ogni giorno potrebbe tenere a bada il diabete di tipo 2, secondo una recensione scientifica. Bere una moderata quantità di alcol, circa 2,5 unità al giorno, può migliorare il metabolismo della glicemia, hanno scoperto i ricercatori.

I diabetici di tipo 2 hanno una ridotta capacità di scomporre il glucosio, causando glicemia alta, resistenza all’insulina e aumento di peso. I critici hanno criticato l’affermazione audace dei ricercatori cinesi secondo cui le linee guida sull’alcol per il diabete dovrebbero essere riviste.

Bere birra per controllare il diabete

Lo studio, che deve ancora essere pubblicato, è stato presentato all’incontro annuale dell’Associazione europea per lo studio del diabete a Barcellona. Gli scienziati della Southeast University hanno analizzato dieci studi che hanno approfondito la relazione tra consumo di alcol e diabete di tipo 2.

Un totale di 575 partecipanti sono stati coinvolti nella revisione, che gli esperti non coinvolti nello studio dicono che dovrebbero essere trattati con cautela. Bere un bicchiere di birra al giorno porta a migliorare il metabolismo del glucosio, che ha ridotto i livelli di insulina.

Alti livelli di glucosio, causati dall’incapacità di rispondere all’insulina, spingono il pancreas a produrre ancora più insulina. Di conseguenza, gli zuccheri nel sangue aumentano, è più probabile l’aumento di peso e l’insulino-resistenza, un fattore chiave nel diabete di tipo 2.

È stato anche riscontrato che il consumo di alcol è collegato a livelli più bassi di trigliceridi, il tipo più comune di grasso presente negli alimenti. Avere un alto livello di trigliceridi, che è spesso causato da diabete di tipo 2 mal gestito, è un fattore di rischio per le malattie cardiache. Non vi è stato alcun effetto significativo dell’alcol sui livelli di glicemia a digiuno o sull’emoglobina glicata. I livelli di glucosio nel sangue a digiuno sono usati per testare il diabete di tipo 2, con livelli più alti indicano che il corpo non sta usando l’insulina in modo abbastanza efficace.

L’emoglobio glicato, noto anche come HbA1c, è un indicatore del controllo del glucosio per un lungo periodo fino a tre mesi. Anche il colesterolo totale, incluso il colesterolo “buono” e “cattivo”, è rimasto lo stesso. È importante che le persone con diabete abbiano livelli di colesterolo equilibrati – e una buona salute generale, per prevenire complicazioni come le malattie cardiache.

“I risultati di questa meta-analisi mostrano un effetto positivo dell’alcol sul metabolismo del glucosio e dei grassi nelle persone con diabete di tipo 2”, hanno detto il dott. Yuling Chen e colleghi. “Sono necessari studi più ampi per valutare ulteriormente gli effetti del consumo di alcol sulla gestione della glicemia, in particolare nei pazienti con diabete di tipo 2”.