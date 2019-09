E’ molto tempo che parliamo dei nuovi auricolari Beats. Questi, svelati per sbaglio dai codici di iOS 12 qualche mese fa, hanno subito acquisito molta notorietà per le loro caratteristiche innovative. I Powerbeats Pro, infatti, sono gli auricolari total wireless più simili agli AirPods di Apple. A differenza del prodotto di Cupertino, però, questi offrono qualche vantaggio in più. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di deliziarci con una promozione riguardante il prodotto. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Amazon risulta essere sempre tra le prime case ad offrire promozioni sui prodotti di ultima uscita. I Powerbeats Pro hanno visto la luce sul mercato italiano solo lo scorso mese e già il noto e-commerce ha deciso di proporre una succulenta offerta sul rivoluzionario gadget. Parliamo di un’occasione da non farsi sfuggire se si è appassionati del genere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Amazon: scorte limitate per la promozione sui Powerbeats Pro

I Powerbeats Pro hanno al loro interno lo stesso chip presente sugli AirPods di seconda generazione. Ciò vuol dire che questi prendono per filo e per segno tutte le funzionalità dei nuovi auricolari della mela morsicata. In più, però, questi offrono anche tutti i confort di un prodotto adatto a fare sport. Parliamo, infatti, di un paio di auricolari in-ear impermeabili con diversi tipi di copriauricolari in dotazione nella confezione. Questi vengono venduti con un case di ricarica che permette di arrivare fino a 24 ore di autonomia.

Il prezzo di listino del prodotto è di 249,99 euro. Amazon propone la sola variante nera al prezzo promozionale di 219,99 euro. Stiamo parlando di uno sconto di 30 euro che su un prodotto di questo tipo non è per nulla poco. Ricordiamo che le scorte risultano essere limitate e che il prezzo potrebbe variare da un momento all’altro. Di conseguenza vi consigliamo di approfittare della promozione il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.