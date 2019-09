Oggi è il grande giorno, finalmente debuttano sul mercato gli iPhone del 2019, iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Nel frattempo che i fan della mela morsicata si accingono a dirigersi nei negozi per provare con mano i nuovi gioiellini, noi ci soffermiamo su uno degli interrogativi degli ultimi smartphone Apple, la memoria RAM. Non ci sono più dubbi, questa è stata finalmente svelata.

Ebbene sì, ogni anno si ripete sempre la stessa storia. Apple è una delle poche aziende tecnologiche che non fa menzione della RAM montata sui suoi smartphone. Di conseguenza, si crea sempre un po’ di confusione all’uscita di un nuovo modello. Nelle scorse ore, Xcode ha confermato ufficialmente la RAM dei nuovi dispositivi. Scopriamo insieme i dettagli.

Apple: niente upgrade di RAM per iPhone 11 Pro

In molto credevano che gli iPhone 11 Pro di quest’anno avrebbero fatto un upgrade di memoria RAM. Peccato, però, che così non è stato. L’unico modello di iPhone che ha fatto un salto di qualità è stato iPhone 11. Si passa, infatti, dai 3 GB di RAM di iPhone XR ai 4 GB di RAM di iPhone 11. La versione Pro, invece, continua a mantenere i 4 GB di RAM dello scorso anno. Vengono smentite definitivamente, quindi, tutte quelle voci che vedevano iPhone 11 Pro con una RAM da 6 GB.

Molto probabilmente, l’azienda della mela morsicata ha pensato che un upgrade di RAM non fosse necessario per i suo nuovi smartphone “professionali”. E’ molto probabile, tuttavia, che l’upgrade di memoria venga proposto nel modello del prossimo anno. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.