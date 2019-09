Cuore, il pisolino pomeridiano influisce sulla salute cardiaca

Spesso vediamo persone che fanno un pisolino o sonnecchiano durante il giorno. Un nuovo studio afferma che non solo ti re-energizza, ma protegge anche il tuo cuore. Probabilmente ora puoi facilmente difendere la tua siesta in carica! L’impatto del pisolino sulla salute del cuore è stato fortemente contestato poiché molti degli studi pubblicati sull’argomento non sono riusciti a considerare la frequenza del pisolino, o si sono concentrati esclusivamente sulla morte per malattie cardiovascolari, o hanno confrontato i pisolini regolari con quelli che non optano per una mini siesta.

Dormire il pomeriggio fa bene al cuore

Il primo controllo ha avuto luogo tra il 2009 e il 2012, quando sono state raccolte informazioni sui loro modelli di sonno e pisolino nella settimana precedente e la loro salute è stata successivamente monitorata per una media di 5 anni. Oltre la metà (58% 2014) dei partecipanti ha dichiarato di non aver fatto un pisolino durante la settimana precedente; circa uno su cinque (19%, 667) affermava di aver preso da uno a due pisolini; circa uno su 10 (12 per cento, 411) ha dichiarato di aver preso da tre a cinque; mentre una proporzione simile (11 per cento, 370).

Hanno riferito più sonnolenza diurna e apnea ostruttiva del sonno più grave, una condizione in cui le pareti della gola si rilassano e si restringono durante il sonno, interrompendo la normale respirazione.

Durante il periodo di monitoraggio, ci sono stati 155 “eventi” di malattie cardiovascolari fatali e non fatali. Un pisolino occasionale, da una a due volte a settimana, era associato a un dimezzamento del rischio di attacco / ictus / insufficienza cardiaca (48 per cento) rispetto a quelli che non facevano alcun pisolino.