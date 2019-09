La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sta per rilasciare qualcosa di grosso all’interno del suo noto battle royale. Dopo l’ultimo aggiornamento a sorpresa 10.31, sta per arrivare su Fortnite una grossa collaborazione con DC per celebrare Batman. Nelle ultime ore, è giunta nota dell’arrivo di un bundle dedicato da acquistare all’interno dello store online. Di cosa si tratterà?

Ebbene sì, si ritorna a parlare dei famosi bundle di Fortnite. Epic Games sembra non volersi arrestare su questo fronte. Nelle prossime ore dovrebbe debuttare in tutti gli store online, un bundle dedicato a Batman. Questo, potrà essere acquistato con soldi reali. Parliamo del primo bundle a pagamento per un evento di Fortnite. Scopriamo i primi dettagli in merito.

Fortnite: il bundle di Batman costerà 19,99 euro e conterrà diversi cosmetici

Al momento le informazioni che abbiamo in merito al nuovo bundle di Fortnite risultano essere molto poche. Tuttavia, i dataminer hanno dato importanti dettagli in merito a cosa potremmo trovare nel pacchetto e quale sarà il suo costo. Stando a quando dichiarato, questo conterrà una Skin leggendario con il suo dorso decorativo. In aggiunta, dovrebbero esserci anche altri cosmetici. Il prezzo del pacchetto dovrebbe essere di 19,99 euro.

Come tutti i bundle esclusivi di Fortnite, anche questo resterà all’interno degli store per un periodo di tempo molto limitato. Questo, andrà ad affiancarsi al già presente pacchetto di leggende oscure rilasciato qualche giorno fa. Siamo sicuri che in molti acquisteranno il nuovo pacchetto esclusivo di Batman. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.