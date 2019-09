All’ombra della dea della montagna Gemu, nel mezzo dell’Himalaya, la mosuo costituisce una delle poche società matrilineari che rimangono al mondo. Le donne che guidano questa società sono le testimoni di come l’apertura della comunità al resto della Cina stia cambiando e, lentamente, distruggendo il loro piccolo mondo.

I mosuo sono forti nel corpo e nello spirito. Questo è descritto da Choo Waihong, l’autore di “La tribù delle donne: vita, amore e morte nelle montagne nascoste della Cina“. Sono l’asse centrale di una società basata sul libero arbitrio femminile. La donna mosuo cresce e vive senza alcuna dipendenza dagli uomini. Né economico né sociale né emotivo.

Matrimonio ambulante

I Mosuo nascono in una società in cui il matrimonio in quanto tale non esiste. Potrebbe essere considerata una comunità di madri single. Le donne, con occhi a mandorla, pelle abbronzata e apparentemente piccole, decidono chi saranno i loro partner sessuali e per quanto tempo.

Questo tipo di relazione si chiama “matrimonio ambulante“. Consiste in incontri tra uomini e donne, senza alcun impegno da entrambe le parti. Le relazioni possono durare nel tempo e persino assumere la forma di una relazione emotiva, ma le coppie non riescono mai a vivere insieme.

In questa complessa rete di relazioni fisiche ed emotive, non è raro che alcuni bambini mosuo vengano al mondo senza sapere chi sia il padre. Tuttavia, nessuno stigma ricade su questo fatto, poiché sono le madri che segnano il lignaggio dei nuovi membri con i loro cognomi.

E, in una società in cui le donne sono quelle che designano i rami degli alberi genealogici, la maternità è glorificata. Non avere figli non è un’opzione. Se non si riproducono, non sono complete.

Una posizione uguale

A differenza di ciò che la società cinese fa con le donne, il mosuo non relega gli uomini a una posizione più bassa. In una società in cui anche gli uomini sono single e non agiscono come padri, dato che non esiste una figura del genere, i ragazzi sono essenzialmente “figli della madre”. “Ai bambini Mosuo viene insegnato fin dalla tenera età a rispettare i loro anziani e, soprattutto, a rispettare le donne nella loro casa matrilineare“, spiega Waihong. “Un’altra caratteristica flagrante mostrata dagli uomini mosuo è il modo in cui assumono automaticamente il ruolo del pavone per eccellenza contro le donne“, afferma l’autore.

Mentre l’ultima parola è quella delle matriarche, gli uomini hanno un ruolo di primo piano nello sviluppo della società. Non dovrebbero prendersi cura della propria prole, ma partecipano attivamente all’educazione dei figli e delle figlie delle loro sorelle. “Dopo averli osservati negli ultimi dieci anni, questa società governata dalle donne tratta gli uomini in modo molto più equo di quanto non accada nel modello patriarcale“, afferma Waihong. “Sebbene la posizione dell’uomo nella società sia inferiore, le donne non controllano né denigrano gli uomini. Solo quando mancano di rispetto a qualcuno più vecchio possono usare termini sarcastici o sprezzanti legati all’essere un uomo”, aggiunge.

Una società in pericolo

I Mosuo hanno dimostrato, come riconosce Waihong, che è possibile un altro modello di società. “Una società patriarcale come la Cina o la Spagna può imparare dalla mosuo come creare un ambiente migliore in modo che una donna possa raggiungere il suo pieno potenziale come persona completa e sicura. Una persona capace e pronta a contribuire in modo significativo come un uomo alla società”, sottolinea.

Tuttavia, l’apertura dei Mosuo si piega al turismo e l’influenza del resto della società cinese minaccia la sopravvivenza della loro cultura. Tutto ciò ha inizio circa 20 anni fa, quando le autorità cinesi hanno puntato su questa enclave per renderla una destinazione turistica. Lo hanno venduto come un paradiso del sesso e dell’amore gratuito e un migliore accesso al luogo. A poco a poco, il denaro ha sostituito il baratto e il consumismo di massa con economia di sussistenza e semplicità.

“L’enorme influenza del mondo esterno, non solo delle pratiche patriarcali del resto della Cina, ma anche della dissolutezza consumistica, ha eroso alcune delle caratteristiche più amate dello stile di vita mosuo. La pratica del matrimonio temporaneo lascia il posto al matrimonio legale formalizzato. La grande famiglia matrilineare è stata sostituita dalla famiglia nucleare patriarcale e c’è una lenta ma sicura perdita dell’uso della loro lingua uditiva a favore della lingua ufficiale del mandarino“, afferma Waihong.

L’utopia matrilineare del mosuo vacilla.