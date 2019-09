La casa della mela morsicata, Apple, ha finalmente lanciato i nuovi iPhone 11 sul mercato. Questi hanno ricevuto un ottimo riscontro in tutte le parti del mondo. Si potrebbe pensare che le sorprese siano giunte al termine per i nuovi smartphone di Cupertino. In realtà pare che ci sia ancora un’altra piccola novità in arrivo. Di cosa si tratterà?

Sappiamo oramai tutti molto bene quanto sia importante per Apple l’aspetto estetico. L’azienda l’ha dimostrato in tutti i prodotti che ha presentato nel corso degli anni. Non parliamo solamente dei device, ma anche dei strabilianti accessori per questi. Tra tutti, le cover per iPhone stanno acquisendo un posto centrale all’interno del catalogo dell’azienda. Nei prossimi mesi arriveranno anche le cover con batteria integrata per i nuovi iPhone 11.

Apple: Smart Battery Case per iPhone 11 e iPhone 11 Pro in arrivo

Ebbene sì, pare proprio che la famosa cover con batteria integrata arriverà anche per i tre nuovi modelli di iPhone del 2019. A svelare in anteprima l’arrivo dei prodotti, Apple stessa (anche se inconsciamente). Pare, infatti, che siano stati trovati chiari riferimenti alle cover all’interno dei codici del nuovo sistema operativo iOS 13. Nei codici si parla esplicitamente dei tre nuovi iPhone di quest’anno. Di conseguenza non ci sono dubbi, le cover arriveranno presto sul mercato.

Come per i modelli dello scorso anno, Apple dovrebbe proporre tre differenti colorazioni: bianco, nero e rosa sabbia. Ci sta però che la casa decida di introdurre qualche nuova colorazione sorpresa. Il costo dei prodotti dovrebbe rimanere in linea con quello della scorsa generazione. L’uscita è prevista per novembre. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.