La Marina degli Stati Uniti ha confermato che i filmati inerenti gli UFO emersi negli ultimi anni sono reali e non intende renderli assolutamente pubblici. Le immagini che sono apparse per la prima volta online nel 2017, catturate dal New York Times, hanno mostrato diversi oggetti volanti non identificati o Fenomeni aerei non identificati (UAP), come vengono chiamati ufficialmente, che sembrano essere stati registrati dalla Marina degli Stati Uniti.

Tre video (uno del 2004 e due del 2015), pubblicati sul giornale To The Stars Academy dall’ex dei Blink 182 Tom DeLonge, mostrano oggetti volanti non identificati descritti da uno dei piloti addestrati come qualcosa di diverso da qualsiasi altra cosa. “Posso dirlo, non penso che provenga da questo mondo. Non sono pazzo, non ho bevuto. Dopo 18 anni di volo, ho visto quasi tutto quello che posso vedere – e non è niente del genere“, ha affermato il pilota in pensione David Fravor riferendosi all’oggetto non identificato che ha visto nel 2004. “Non ho mai visto nulla in vita mia, nella mia storia dell’aviazione, che abbia le stesse prestazioni, la stessa accelerazione“.

Misteri non idedntificati

Un rapporto “preparato da e per i militari” nel 2018 descriveva in dettaglio come l’Anomalous Air Vehicle (AAV), lungo 13,7 metri, e “nessun mezzo visibile di sostegno” sia stato visto da diverse navi della Marina statunitense, nonché dal Fravor’s F-18 jet.

“Gli AAV scendono” molto rapidamente “da circa 18.000 metri a circa 15 metri in pochi secondi“, afferma il rapporto, aggiungendo che un pilota ha realizzato che l’oggetto – simile a una Tic-Tac – disturbava l’acqua, causando “onde schiumoso” sotto e l’oceano sembrava “bollire”.

Il rapporto sugli UAP che volavano nello spazio aereo americano non era stato finora confermato dai militari. Come riportato per la prima volta da Motherboard, un portavoce della Marina americana ha dichiarato a The Black Vault – il più grande archivio civile di documenti declassificati – che le immagini mostrano “fenomeni aerei non identificati” girati dalla Marina e che “la Marina non ha rilasciato i video al pubblico“.

“La Marina designa gli oggetti contenuti in questi video come fenomeni aerei non identificati“, ha detto a The Black Vault Joseph Gradisher, vicecapo delle operazioni navali per la guerra dell’informazione. “La terminologia ‘Fenomeni aerei non identificati’ viene utilizzata perché fornisce il descrittore di base per avvistamenti/osservazioni di aeromobili non autorizzati/non identificati che sono stati osservati entrare/operare nello spazio aereo di varie aree di addestramento controllate dai militari“.

Ciò non significa che gli oggetti siano confermati come alieni. Solo il governo non ha ancora una spiegazione ufficiale di quanto accaduto nei video. Il governo degli Stati Uniti è noto per prendere sul serio questi avvistamenti. Tra il 2008 e il 2011, ha speso quasi 22 milioni di dollari per indagare segretamente sugli UFO. In effetti, gli avvistamenti UAP sono diventati così frequenti negli ultimi anni che la Marina ha recentemente sviluppato nuove linee guida su come segnalarli.