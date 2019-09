Zanzare, si sta provando a controllare quelle modificate dai geni

Nonostante le loro dimensioni ridotte, le zanzare sono l’animale più mortale del mondo, portando e diffondendo malattie che uccidono milioni di persone ogni anno. Ma gli scienziati stanno studiando come usare la biologia di esse contro di loro, e ora sono in corso prove per usare questi insetti geneticamente modificati per combattere la febbre gialla, la dengue e Zika. A luglio, il primo processo aperto di zanzare geneticamente sterilizzate è stato lanciato in Burkina Faso, nel tentativo di frenare la diffusione della malaria.

Ma la promessa di sradicare l’animale più mortale del mondo solleva anche preoccupazioni etiche ed ecologiche, cosa succede se manomettere il DNA degli organismi viventi va storto? Oxitec, una società di biotecnologie con sede nel Regno Unito, ha testato se le zanzare geneticamente modificate (GM) possono sopprimere una popolazione di zanzare non modificate dal 2009. La strategia: dispiegare la zanzara Aedes aegypti maschio sterile (non mordaci) con un gene letale che viene trasmesso alla prole e, di conseguenza, vedrà precipitare la popolazione. Le zanzare di Oxitec sono state allevate usando zanzare selvatiche di Cuba e del Messico, poi rilasciate in una città brasiliana.

Le zanzare geneticamente modificate

Questa settimana, un’analisi indipendente di una prima sperimentazione della tecnologia Oxitec è stata pubblicata su Nature Scientific Reports, suggerendo che le zanzare GM apparentemente sterili si sono incrociate con le zanzare locali e hanno prodotto prole che ne hanno reso la maturità sessuale. Il capo della scienza regolatoria, Nathan Rose, è stato sorpreso dai risultati. “Siamo sempre stati molto chiari sul fatto che una certa percentuale di zanzare sopravviva e che questa sopravvivenza sia innocua”, afferma. “E quella sopravvivenza potrebbe consentire ad alcuni dei geni naturali presenti nella zanzara di passare su quelle selvatiche.”

Le zanzare OX513A geneticamente modificate di Oxitec sono state progettate per essere “autolimitanti”, il che significa che quando si accoppiano con femmine selvatiche, la loro prole eredita una copia del gene che impedirà loro di sopravvivere fino all’età adulta. Come insetto con un breve ciclo di vita di circa un mese, l’approccio richiede che esse vengano rilasciate continuamente per ridurre il numero della popolazione locale, perché la modificazione genetica diminuirà gradualmente con ogni nuova generazione fino a scomparire completamente.

Le zanzare maschi sterili allevamento di massa e rilascio di massa possono essere in grado di sopprimere una popolazione target, ma il metodo richiede il rilascio di frequenti lotti di organismi alterati. In uno sforzo simile per combattere la mosca della frutta mediterranea, una piaga dannosa per gli agrumi, ogni settimana milioni di mosche sterili vengono rilasciate in parti infette degli Stati Uniti e della Repubblica Dominicana.