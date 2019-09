Alieni: l’oggetto verso la Terra potrebbe essere una “sonda interstellare”

La sonda interstellare è stata individuata per la prima volta il 30 agosto dall’astronomo dilettante ucraino Gennadiy Borisov e da allora è stata nominata C/2019 Q4 (Borisov) in suo onore. Tuttavia, mentre la maggior parte degli astronomi ritiene che sia una cometa, il dott. Seth Shostak, astronomo senior dell’Istituto SETI, ha riconosciuto che potrebbe esserci una spiegazione più sensazionale.

Mentre nello stesso giorno gli appassionati di alieni stavano minacciando di scendere nell’area segreta della base militare americana 51, il dott. Shostak disse: “Non possiamo escludere che si tratti di una sonda interstellare. Se guardiamo da vicino, potremmo vedere che ha un esterno in metallo con oblò e piccoli alieni che ci guardano.”

L’idea dello scienziato sull’oggetto misterioso degli alieni

Qualunque cosa sia, C/2019 Q4 sembra provenire dall’esterno del sistema solare, il che lo renderebbe il secondo visitatore in soli due anni dopo l’arrivo dell’asteroide a forma cilindrica Oumuamua nel 2017.

Quando Oumuamua fu scoperto per la prima volta, ci furono speculazioni allo stesso modo frenetiche sulla sua natura, con alcuni che suggerivano che potesse essere una sonda di alieni, e sottolineando le inquietanti somiglianze con Rendezvous con Rama, un romanzo di fantascienza del 1973 di Arthur C Clarke.

SETI ha esaminato Oumuamua durante la sua parata due anni fa e il dott. Shostak ha suggerito: “Ho suggerito al nostro team SETI di dare un’occhiata a questo nuovo oggetto con l’Array Telescope Array. Quindi forse lo controlleremo.”

Un portavoce del Minor Planet Center (MPC) dell’International Astronomical Union, che ha dato il nome a C/2019 Q4, ha dichiarato: “Sulla base delle osservazioni disponibili, la soluzione dell’orbita per questo oggetto si è convertita agli elementi iperbolici mostrati di seguito, il che indicherebbe un’origine interstellare. Ulteriori osservazioni sono chiaramente molto desiderabili, poiché tutte le osservazioni attualmente disponibili sono state ottenute a piccoli allungamenti solari e alte quote. In assenza di una dissolvenza o disintegrazione inaspettata, questo oggetto dovrebbe essere osservabile per almeno un anno.”