E’ stata una settimana molto piena per la casa della mela morsicata. Apple ha rilasciato ben 3 nuovi modelli di smartphone (iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max), un nuovo Apple Watch, la piattaforma Arcade e il tanto atteso iOS 13. Le novità, però, non smettono di arrivare. L’azienda ha deciso di anticipare il lancio dei nuovi iOS 13.1 e iPadOS. Come mai?

Ebbene sì, quest’anno la casa della mela morsicata ha deciso di differenziare ulteriormente iPad da iPhone. I sistemi operativi montati sui due dispositivi sono ora differenti. iOS 13 ha visto il suo debutto ufficiale lo scorso 19 settembre, iPadOS, invece, sarebbe dovuto debuttare il prossimo 30 settembre. A sorpresa Cupertino ha deciso di anticipare la data di lancio. Scopriamo i primi dettagli a riguardo.

Apple: anticipato il lancio di iOS 13.1 e iPadOS

E’ molto raro che la casa della mela morsicata, Apple, decisa di rivedere la dara di lancio di un suo prodotto. Nelle scorse ore, l’azienda ha rilasciato un comunicato ufficiale dove dichiara che i nuovi iOS 13.1 e iPadOS arriveranno prima del previsto. Stiamo parlando di un anticipo di 6 giorni rispetto a quanto inizialmente programmato. E’ ufficiale, i due importanti aggiornamenti arriveranno il prossimo 24 settembre. Molte le novità che porteranno sui dispositivi. iOS 13.1 non farà altro che migliorare le funzioni che stiamo vendendo su iOS 13. iPadOS, invece, porterà gli iPad su un altro livello.

Apple non ha specificato il perchè della decisione di anticipare la data di uscita di iPadOS e iOS 13. E’ molto probabile, però, che la casa si sia resa conto di aver messo a punto tutti i dettagli prima del previsto. Non vediamo l’ora di provare entrambe le release. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.