La casa della mela morsicata, Apple, ha dato finalmente il via alle vendite dei nuovi melafonini. iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono stati a lungo criticati dagli analisti. A due giorni dal loro debutto sul mercato tutti si sono ricreduti, anche Apple stessa. Pare, infatti, che i nuovi smartphone dell’azienda abbiano venduto più del previsto.

Ebbene sì, gli iPhone 11 erano stati etichettati da un po’ di tempo come gli iPhone della transizione. La stragrande maggioranza degli analisti era convita che questi non avrebbero venduto più dei modelli dello scorso anno. Anche Apple stessa la pensava allo stesso modo. I primi dati di vendita, però, sembrano confermare tutt’altro.

Apple sorpresa delle vendite di iPhone 11

Dalle primissime indagini sulle vendite dei nuovi melafonini di casa Apple è emerso che iPhone 11 Pro risulta essere il modello più richiesto tra i tre. Tuttavia, pare che con il trascorrere del tempo sarà iPhone 11 a dominare il mercato. In linea generale, i nuovi melafonini hanno registrato vendite decisamente maggiori rispetto alle aspettative. C’è addirittura chi pensa che l’azienda di Cupertino sia rimasta sorpresa dalle vendite così elevate dei nuovi modelli.

Pare proprio che la strategia messa in atto da Apple quest’anno sia stata apprezzata da grossa parte della clientela. Le scorte dei melafonini sono andate a ruba praticamente ovunque. Non ci sorprenderebbe se ci fossero ritardi con la consegna degli ordini. Ci vorrà del tempo prima che la situazione si stabilizzi. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.